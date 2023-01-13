Подмосковье 13 января 2023, 14:49 Парки, ярмарки и внимание к здравоохранению. Как Подмосковье изменилось за год? Министерство культуры Московской области

Читать 360tv в

В 2022 году в Подмосковье произошли значительные изменения. В регионе увеличилось число парков — одни подверглись реконструкции, другие — построили с нуля. Кроме того, за год в Московской области провели большое количество ярмарок, а также создали федеральный проект «Здравконтроль». Об этом в эфире «Область перемен. Подмосковье» рассказали замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский, начальник управления модернизации парков Министерства благоустройства Московской области Вениамин Мишиев и зампредседателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.

Популярность ярмарок

По словам Стиславского, за 2022 год в Подмосковье провели порядка тысячи ярмарок. В новогодние праздники они также пользовались особой популярностью у жителей и гостей области. Они по достоинству оценили не только уровень их подготовки, но и качество представленной продукции, добавил он. Повышенное внимание к таким мероприятиям, в частности, можно объяснить тем, что на ярмарках жители региона могут приобрести товары, которые сложно найти в сетевых магазинах, объяснил Стиславский.

Реклама

Значительную часть продуктов для таких мероприятий фермеры выращивают самостоятельно. Кроме того, некоторые товары, представленные на ярмарках Подмосковья, привозят из других регионов России.

Реклама

Цены на ярмарках жестко не регулируются, а участие агрегаторов-посредников на них практически не влияет. Иногда фермеры стараются выходить на магазинные полки в федеральных сетях, такая тенденция активно развивается. Александр Стиславский замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Благоустройство парков

Гости эфира «Область перемен. Подмосковье» также обсудили и ситуацию с парками в области. Сегодня в регионе их насчитывается свыше 180. Некоторые из них — совсем новые, другие — подверглись масштабному преображению. К примеру, в Краснознаменске долгое время существовал Детский сад КГБ СССР. Власти региона решили благоустроить эту территорию, снесли старые постройки и с нуля разбили здесь парк «Беличий», рассказал Вениамин Мишиев.

Подобные изменения, по его словам, произошли и в Воскресенске. Там рядом с дворянской усадьбой Кривякино практически полностью реконструировали парк. Не осталась без внимания и Балашиха. В этом городе власти региона практически полностью преобразили парк, после чего он попал в список лучших.

Все парки Подмосковья благоустраивают по-разному. Единого шаблона нет, где-то — историческое направление, где-то спортивное или развлекательное. Вениамин Мишиев начальник управления модернизации парков Министерства благоустройства Московской области

Лесопарки, по его словам, обустраивают по схожему принципу. С наступлением холодов они не закрываются, а, наоборот, приспосабливаются под погодные условия. Руководство зон отдыха также сотрудничает с частными заведениями общепита и фудтраками.

«Пока зима, в парках можно покататься на лыжах, на коньках, есть и велосипедные маршруты. Везде есть освещение, видеокамеры для безопасности», — отметил он.

Медчаты с пациентами

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов рассказал об успехах федерального проекта «Здравконтроль» и его реализацию в области. Он — не новый для региона. Во время его создания власти области взяли за основу старый, внесли в него ряд изменений и предложили новое название. Общественная палата рекомендовала реализовать его во всех регинах страны в этом году, отметил он.

Проект призван изменить качество оказания медпомощи, много чего придумано. К примеру, медчаты. Врачи должны больше общаться с пациентами. Будут вебинары для пациентов с руководителями больниц, защита прав врачей и пациентов Евгений Мартынов Заместитель председателя Общественной палаты Московской области

Специально для этого Минздрав разработал методичку по общению врачей с пациентами. В ней здравоохранительное ведомство предложило сотрудникам больниц специальную памятку по общению с людьми. К примеру, фразу «ваша проблема» теперь будут заменять на «наша с вами ситуация». Кроме того, в ближайшее время министерство выпустит специальный документ по тому, как именно пациенту следует вести себя на приеме у врача, отметил Мартынов.