Учащиеся детских лесничеств Подмосковья высадили 26 деревьев у школ | 360°

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27 сентября 2022, 17:17

Учащиеся детских лесничеств Подмосковья высадили 26 деревьев у школ

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Школьные лесничества Подмосковья участвуют в экологических акциях и озеленяют территории образовательных учреждений. Так, дети из Рузы высадили шесть бересклетов, а из Сергиева Посада — 20 елей. Об этом сообщили в комлесхозе Подмосковья.

Члены «Лесной заставы» в Рузе озеленили территорию гимназии № 1 шестью бересклетами. Их наставником стала старший участковый лесничий Людмила Куркина. В Сергиевом Посаде члены «Лепестка» украсили двор школы № 15 20 сеянцами ели. Ребята продолжат ухаживать за деревьями.

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Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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Сергиев Посад

Руза

Экология

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