Подмосковье 06 февраля 2023, 15:18 Число жалоб на уборку дорог снизилось в Подмосковье Зампред Кротова: Жители Подмосковья оставили свыше 9 тысяч жалоб на дороги с 20 января Телеканал «360»

Читать 360tv в

Из-за перепадов температуры в Подмосковье на дорогах образуется гололедица. Несмотря на отсутствие снега, жители продолжают жаловаться на их состояние. При этом число таких сообщений заметно снизилось, доложила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова губернатору Андрею Воробьеву.

Сухая погода продолжается в регионе уже 18 дней, при этом гололедица все еще появляется на дорогах из-за перепадов температуры. Сеть полностью очистили 19 января, после чего службы перешли на привычный режим работы.

Реклама

«Несмотря на отсутствие снега, жители продолжают жаловаться на состояние дорог. Мы проанализировали обращения — с 20 января поступило более девяти тысяч обращений», — отметила Анна Кротова.

Реклама

Около 58% жалоб касались скользкости дорог и тротуаров. Большинство из них поступили из Балашихи, Химок, Пушкино, Солнечногорска, Дмитрова, Ступина, Лобни, Каширы и Электростали.

Работу в этом направлении продолжат.

Ранее губернатор Воробьев поручил доложить о плохой работе дорожников в Подмосковье. Он добавил, что лед — извечная зимняя проблема, а в этом году «переход через ноль, наверное, рекордный».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».