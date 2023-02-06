06 февраля 2023, 13:20
Губернатор Воробьев поручил доложить о плохой работе дорожников в Подмосковье
Губернатор Воробьев поручил назвать территории с некачественными дорожными работами
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил доложить ему о некачественной работе дорожников в регионе. Просьба прозвучала на традиционном совещании с зампредами.
«Работа дорожных служб у нас сегодня в повестке. <…> Попрошу доложить о мероприятиях и о территориях, которые отстают и должны прибавить в работе», — произнес Андрей Воробьев.
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Он добавил, что лед — извечная зимняя проблема, а в этом году «переход через ноль, наверное, рекордный».
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По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Подмосковье ожидается похолодание, при этом для февраля температура воздуха будет нормальной.
Этой зимой водителей региона регулярно предупреждают о гололедице на дорогах. Работники коммунальных служб обрабатывают дорожное покрытие ото льда, уделяя особенно пристальное внимание опасным участкам, таким как мосты, съезды, крутые повороты, путепроводы.
Обсудить важные новости Московской области можно в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Дороги
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