Число жалоб на коммунальные проблемы снизилось на 11% в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 16:43 Число жалоб на коммунальные проблемы снизилось на 11% в Подмосковье за неделю

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Количество обращений по жилищно-коммунальным вопросам в ЦУР снижается в Подмосковье. В первую неделю ноября Госжилинспекция решила свыше пяти тысяч проблем.

Всего Центр управления регионов получил 6,7 тысячи заявки за неделю, из которых закрыли свыше 5,1 тысячи. Количество жалоб по сравнению с минувшей неделей снизилось на 11%, рассказала глава ГЖИ Ольга Федина.

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Больше всего снизилось число жалоб в Электрогорске — на 82%, в Серебряных Прудах — на 80% и в Краснознаменске — на 55%. Из Восхода и Молодежного не поступило ни одного вопроса.

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Самыми популярными проблемами у жителей стали уборка подъездов и обеспечение отопления по нормативным требованиям в квартирах и домах.

«Категории отопления и освещения мест общего пользования сейчас у нас на приоритетном контроле. Такое же внимание постоянно уделяем уборке подъездов и состоянию лифтового оборудования», — отметила Ольга Федина.

Во всех популярных категориях количество обращений снизилось. В том числе в устранении неисправности лифтов и восстановлении освещения в подъездах.

Оставить заявку можно на портале ЕДС. Ее обработают в течение суток.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.