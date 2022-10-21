Число смертельных ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 8% | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 11:02 Число смертельных ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 8%

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С начала года количество погибших в ДТП в Подмосковье снизилось на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Этого удалось достичь благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в Минтрансе региона.

Как рассказал глава ведомства Алексей Гержик, в этом году в ДТП погибло на 44 человека меньше. Кроме того, количество происшествий снизилось на 14%, а число пострадавших в них на 16%.

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«Мы продолжим реализацию комплекса мер, чтобы работать на опережение и предотвратить и число ДТП, и тяжесть их последствий», — отметил министр.

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По сообщению МТТДИ, самыми опасными видами ДТП стали столкновения, наезды на пешеходов и съезды с дороги. Самым аварийным месяцев в году стал август.

Для снижения числа ДТП в Подмосковье проводят ряд мероприятий. Это переустановка камер фотовидеофиксации нарушений, проверки на дорогах, нанесение шумовых полос, установка катафотов и барьерных ограждений, обустройство пешеходных переходов и другие.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о намерении посетить деревню Подлипки после жалоб на дороги и связь. Он пообещал решить возникшие проблемы после общения с жителями.