Число поездок на электричках Подмосковья выросло на 61% летом

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании оформили 850 тысяч разовых билетов с начала года. При этом в июле–августе их купили на 61% больше, чем в эти же месяцы прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Большинство поездок, по данным компании, пассажиры совершили по картам «Тройка». Новый интерфейс автоматов позволяет сразу записать поездку на карту, благодаря чему можно быстрее проходить через турникеты и не беспокоиться о возможной потере билета.

Также на транспортные карты можно записать абонемент на пригородные поезда, а также городской и областной транспорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о скором открытии МЦД-3 и МЦД-4. Их запустят в следующем году.