Третью и четвертую линии Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) запустят в следующем году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

«Сегодня мы услышим доклад о подготовке к запуску МЦД-3, МЦД-4, которые начнут работать в следующем году. Это большая география, заметное количество населенных пунктов, которые будут обеспечены комфортным железнодорожным сообщением», — рассказал глава региона Воробьев.

Он отметил, что сейчас в регионе ведется «большая, достаточно заметная» работа совместно с РЖД.

«„Достаточно“ — потому что всегда хочется еще более интенсивного темпа благоустройства и платформ, и пешеходных переходов. Вообще, тема травматизма на железнодорожном транспорте является для нас очевидным приоритетом. Мы проводим различные мероприятия по безопасности», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По его словам, «есть цифры, которые заставляют и дальше совершенствовать работу».

Ранее стало известно, что с апреля в Подмосковье отремонтировали более 70 километров железнодорожных путей.