Число ковидных коек увеличат в Московской области до 15 тысяч

В Московской области увеличат количество больничных коек для пациентов с COVID-19 до 15 тысяч. В регионе снова развернут госпиталь в выставочном центре «Патриот». Об этом рассказал Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 24».

«Сейчас у нас 12,5 тысячи, я думаю, мы до 15 точно дойдем. Будем смотреть по дальнейшей динамике госпитализации», — заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что с коечным фондом региону помогает Министерство обороны. В понедельник дополнительные койки развернут в «Патриоте».

«У нас все было заготовлено. Там разворачивание будет очень быстрое», — уточнил Воробьев.

Губернатор отметил, что в прошлый пик госпитализации максимальное число ковидных коек в Московской области составило почти 19 тысяч.

Чтобы быстрее справиться с пандемией и избежать нового локдауна, в регионе ввели обязательную вакцинацию для тех работников, которые общаются с большим количеством людей. В Подмосковье планируют выйти на 50 вакцин в сутки.