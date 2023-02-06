Подмосковье 06 февраля 2023, 14:23 Численность жителей сел и деревень выросла в Подмосковье Телеканал «360»

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Итоги всероссийской переписи населения подвели в Подмосковье. Руководитель управления федеральной службы государственной статистики Москвы и Московской области Леонид Калимуллин доложил губернатору Андрею Воробьеву, что регион вышел в лидеры по приросту численности. При этом больше человек стали жить в сельской местности.

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Данные в регионе собирали 17 тысяч человек. По итогам переписи численность населения в Московской области достигла 8,5 миллиона. При этом женщин оказалось больше, чем мужчин — как и в стране в целом. Соотношение составило 52,5% и 47,5%.

В сравнении с 2010 годом численность населения увеличилась на 24,3%. Московская область стала лучшим регионом России по приросту населения. Леонид Калимуллин

Такие результаты, по слова Калимуллина, говорят о высоком качестве жизни и высокой эффективности работы органов власти. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что совершенствуются и органы статистики, переходя на цифровой формат.

«Нам очень важно, чтобы вы все самые чувствительные цифры, которые важны для нашей работы в разных направлениях — здравоохранение, образование — тоже своевременно до нас доводили», — отметил он.

Лидерами по приросту населения оказались Ленинский округ, Котельники, Красногорск, Лосино-Петровский и Домодедово. При этом почти четверть населения проживает в Балашихе, Люберцах, Одинцове, Подольске и Раменском округе, а более половины — в 22 городах с численностью свыше 100 человек. Так, Балашиха, Одинцово и Подольск обогнали по этому показателю 52 региона России.

Калимуллин добавил, что в регионе увеличилось число сельских жителей. Это 21,5% от общего числа.

«При этом в целом по России динамика обратная. Это говорит о процессе оттока населения из городов в сельскую местность», — отметил он.

Кроме того, перепись показала увеличение числа пар, состоящих в браке. Их в регионе 3,6 миллиона человек. Доля женатых и замужних увеличилась на 4%.

Также Калимуллин отметил, что более 61% жителей региона старше 15 лет имеют профессиональное образование — на 4% больше, чем в среднем по стране. Высшее образование при этом имеют 43% жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о снижении смертности в Подмосковье. По его словам, этого удалось добиться благодаря снижению аварийности на дорогах.

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