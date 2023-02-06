Подмосковье 06 февраля 2023, 12:34 Губернатор Воробьев отметил ежегодное снижение смертности в Подмосковье Губернатор Воробьев: смертность в Подмосковье снижается каждый год Телеканал «360»

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В Московской области каждый год удается снижать уровень смертности. На это указал губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с зампредами.

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«Мы часто с вами видим, что снижение смертности нам удается каждый год благодаря эффективным мерам, благодаря работе ГИБДД с населением», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев напомнил, что президент Владимир Путин уделяет задаче снижения смертности особое внимание и один из указов предполагает «активные умные меры по недопущению дорожно-транспортных происшествий».

В декабре 2022 года министр транспорта Московской области Алексей Гержик сообщил, что в части обеспечения безопасности дорожного движения в регионе идет комплексная работа на опережение. По его информации, за 11 месяцев число жертв ДТП в Подмосковье снизилось на 10%.

В течение года также удалось отремонтировать более 880 километров региональных дорог. По пожеланиям жителей, голосовавших на портале «Добродел», заменили примерно 310 километров полотна на 86 участках.

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