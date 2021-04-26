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    26 апреля 2021, 10:44

    Четыре резидента ОЭЗ «Дубна» инвестируют в свои проекты еще 1,3 млрд рублей

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Четыре резидента особой экономической зоны «Дубна» инвестируют в свои проекты еще 1,3 миллиарда рублей. Это поможет им нарастить мощности на производствах.

    Четыре резидента ОЭЗ «Дубна» инвестируют в свои проекты еще 1,3 млрд рублей | Изображение 1

    Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, четыре компании уже вложили в свои проекты три миллиарда рублей, а теперь увеличат сумму до 4,3 миллиарда.

    Благоприятный инвестиционный климат в Подмосковье привлекает в регион новые компании и способствует экономическому росту уже действующих организаций

    Екатерина Зиновьева.

    Инвестиции увеличат компании «ВестМедГрупп», «С-Компонент Дубна „Акцентр Групп“» и «ПСК Фарма». Все они располагаются на территории ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье.

    Уточняется, что ранее на этих предприятиях уже создали более 270 рабочих мест для жителей Московской области.