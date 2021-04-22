Первые российские мягкие линзы начали выпускать в Дубне

Особой экономической зоне «Дубна» исполнилось 15 лет. За это время резиденты зарегистрировали множество изобретений, провели огромное количество исследований и произвели продукцию, которая приносит пользу обществу. Одна из компаний начала выпускать первые российские мягкие линзы.

Источник фото: телеканал «360»

Впервые в России мягкие линзы выпускают по технологии формования. Производством занимается компания-резидент ОЭЗ «Дубна» «Окувижин». Всего создали пять цветов, они совсем скоро появятся на рынке.

В этом году Особая экономическая зона отмечает день рождения — в 2006 году на этой территории соединились наука и бизнес. «Дубна» стала первой ОЭЗ в Подмосковье, а со временем — главной в стране.

Город бизнеса быстро вырос. Сейчас на территории ОЭЗ работают 170 резидентов в разных сферах — от IT-технологий до авиастроения. Их годовая выручка составляет почти 12 миллиардов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждая пятая компания в стране, которая есть в ОЭЗ, находится в ОЭЗ „Дубна“, это 4700 высококвалифицированных и высокопроизводительных мест, это умное производство: фармацевтика, электроника, самые передовые технологии», — уточнила Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как подтверждение — новый производственный корпус «Ломоносов». В здании, разделенном на два крыла, находятся и офисы, и сами заводы — маленькие, буквально пару линий, но очень значимые и высокотехнологичные. В одном из них создают реагенты для определения иммунитета к COVID-19.

Источник фото: телеканал «360»

В следующие 10 лет в Особой экономической зоне «Дубна» создадут еще 10 тысяч новых рабочих мест. Представители «Дубны» подписали соглашение о сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований. Работа с ядерщиками — это только часть больших планов на будущее.

«Вперед идущие планы до 2030 года, мы делали прогноз, ожидаем восемь современных научно-производственных комплексов с трудоустройством до 10 тысяч сотрудников на этих предприятиях», — подчеркнул Антон Афанасьев, генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Дубна».

Источник фото: телеканал «360»

Ожидается, что к 2030 году удастся расширить число резидентов до 270. Это будут и крупные, и небольшие производства. Специально для последних к концу года построят еще один многофункциональный комплекс — «Менделеев».