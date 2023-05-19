Подмосковье 19 мая 2023, 12:27 Четыре лесных пожара потушили в Подмосковье за сутки Комитет лесного хозяйства МО

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Четыре лесных пожара произошло в Подмосковье 18 мая. Огонь затронул площадь 3,19 гектара в Ногинске и Истре.

Как рассказали в Комлесхозе, пожары тушили 24 машины и 55 человек.

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В ведомстве добавили, что 19, 20 и 21 мая в регионе ожидается четвертый класс пожарной опасности. В некоторых местах он снизится до третьего, второго и первого. В эти дни воздух прогреется до 16-20 градусов, местами пройдут дожди.

При обнаружении лесного пожара жителей просят звонить по номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 или единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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