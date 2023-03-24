Подмосковье 24 марта 2023, 13:06 Четвертый тандем чемпионата России по баскетболу завершился в Химках РФБ, Иван Ермаков

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Четвертый тандем Winline чемпионата России по баскетболу 3×3 завершился в Химках. По итогам игры команды Khimki Power и «Союз» вернутся в дивизион «Претендент».

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, турнир проходит 22 и 23 марта, в нем участвовали 12 лучших команд России. Регион представили две команды Центра спортивной подготовки № 5 — Khimki Power и «Союз».

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По итогам игр они смогли вернуться в дивизион «Претендент», где будут бороться за путевку в «Мастер».

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