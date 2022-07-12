Черника созрела в лесах Подмосковья

Ягодники Подмосковья открыли сезон черники. Первый урожай полезных ягод собрали в минувшие выходные. Кусты можно найти в сосняках и ельниках, на влажных участках и вблизи болот.

Черника — одна из самых полезных лесных ягод, растущих в Подмосковье. Сезон обычно наступает в конце июля — начале августа.

«Маленькие кустарнички, не более 50 сантиметров высотой, растут близко друг к другу, образуя обширные плантации», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Чернику можно съесть свежей или заготовить: засушить, приготовить варенье, заморозить. Лесничие делятся еще одним необычным рецептом и предлагают приготовить соус для мясных блюд. Для этого необходимо обжарить на сковороде нарезанный лук, добавить несколько горстей ягод и помешивать в течение пяти минут. Можно добавить любимые специи. Такой соус придаст блюду оттенок лета.

Лесничие также напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесу.

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