Безопасность в лесах и на водоемах Подмосковья взяли на особый контроль. Летом в области отдыхает большое количество жителей и туристов. Глава региона Андрей Воробьев поручил правоохранительному блоку следить за недопущением несчастных случаев.

На совещании с руководителями силовых структур губернатор напомнил о том, что летом нагрузка на спасателей вырастает особенно сильно.

В Подмосковье очень много отдыхающих. Тема безопасности, в том числе пожарной, имеет для нас принципиально важное значение Андрей Воробьев.

Жаркая погода, сухой воздух всегда создают риск возгораний в лесах, на торфяниках. Чтобы этого не случилось, предусмотрели все виды контроля.

«Лето в этом году теплое. Большое количество людей отдыхают, и это тоже добавляет работы спасателям, правоохранительному блоку. Необходимо, чтобы у нас все соответствовало стандартам безопасности», — подчеркнул Воробьев.

Леса и водоемы

В Московской области разработали четырехуровневую систему мониторинга: с земли, воздуха, из космоса и с помощью почти 100 видеокамер. Их установили на вышках сотовых операторов.

Видеонаблюдение охватывает все лесные земли Подмосковья. Следят и за безопасностью на водоемах.

Для борьбы с возможными пожарами предусмотрели систему, включающую в себя 87 накопительных водоемов и сеть каналов протяженностью более 970 километров.

Спасатели на пляжах

В Подмосковье 95 официальных пляжей и 94 мест отдыха. Есть 88 стоянок для маломерных судов.

Источник фото: телеканал «360»

На каждой площадке дежурят спасатели. На особом контроле и санитарные правила.

Авиасалон МАКС

В Жуковском проводят международный авиасалон МАКС. Он продлится до 25 июля.

Это очень популярное и любимое зрелище для многих жителей, гостей региона. Наши летчики удивляют, а авиастроители представляют свою продукцию Андрей Воробьев.

В авиасалоне участвуют 65 предприятий Подмосковья. Андрей Воробьев сообщил что безопасность вышла на первый план.