17 января в Берлине откроется ярмарка «Зеленая неделя — 2020». На ней разные страны представят свои достижения в сфере сельского хозяйства. Московская область порадует гостей своим сыром. Правда, его презентацию планируется провести на день позже.

Grüne Woche или «Зеленая неделя» в Берлине в этом году пройдет в юбилейный, 85-й, раз. Сельхозпроизводители со всего мира будут не только удивлять посетителей необычными сырами, мясными изделиями, сладостями, вином и другими продуктами, но и поделятся опытом с коллегами и продемонстрируют новое оборудование.

Московская область к ярмарке подготовилась серьезно. Ее стенд в этом году будет изобиловать мясными изделиями, сладостями, а главное — сырами. Подмосковные сыровары уже снискали любовь европейской публики, и теперь пришло время ее закрепить. Правда, на пути к успеху возникли трудности: на таможне сыры Олега Сироты вовремя не пропустили.

«Мы ждем наших соотечественников, живущих в Германии. Ждем немцев, которым интересно попробовать русский сыр. Но это, к сожалению, удастся сделать только 18 числа. Мы сейчас ждем сыры, которые преодолевают все бюрократические сложности на немецкой таможне», — сказал сыровар Сирота.

По его словам, сложности возникли из-за непредвиденных изменений в немецком законодательстве. Перед самым Новым годом в Германии ввели электронную ветеринарную сертификацию, и теперь санитарные врачи рассматривают только цифровые носители. У российской же делегации в наличии оказались только бумажные документы. Однако проблему решить удастся, и гости ярмарки смогут попробовать подмосковный сыр. Правда, на день позже.

«Перед Новым годом в Германии ввели электронную ветеринарную сертификацию, а у нас только бумажные документы, они больше не проходят. Прямо сейчас сотрудник нашего посольства находится на таможне и помогает уладить все спорные моменты, подключился и Минсельхоз Московской области», — пояснил Сирота.

Подмосковье в этом году представит на ярмарке свыше 2,5 тонны сырной продукции. На выставку отправится целая делегация во главе с министром сельского хозяйства Московской области. Кроме сыров Истринской сыроварни область представит достижения более десяти сельхозпроизводителей Подмосковья. Из них самые узнаваемые — «Ступинская Нива» и «Луховицкие овощи».

Международная агропромышленная выставка-ярмарка Grüne Woche — «Зеленая неделя — 2020» пройдет в Берлине с 17 по 26 января. В ней примут участие больше 1500 тысячи экспонентов из более чем 60 стран мира.