Подмосковье угощает! Область накормит Берлин тоннами сыра на «Зеленой неделе»
В этом году «Зеленая неделя» отмечает юбилей: ярмарка пройдет уже в 85 раз. На ней можно увидеть огромный ассортимент сельскохозяйственной продукции: это сыры, мясные изделия, вина, семена и даже оборудование для садоводства.
«Для нас подобного рода мероприятия позволяют еще раз рассказать о продукции Подмосковья, еще раз заявить о своих амбициях на присутствие на внешних рынках. И эти амбиции у нас небезосновательные», — рассказал «360» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Подмосковье в этом году нацелено на выставку более чем серьезно — уже заготовлено 2,5 тонны продукции для посетителей «Зеленой недели».
«Мы везем туда более 2,5 тонны продукции, примерно 500 килограммов сыра, поэтому, учитывая, что определенный европейский успех наши сыровары получили, рассчитываем на большое количество заинтересованных посетителей», — добавил Андрей Разин.
На «Зеленой неделе» можно не просто показать себя, но и заключить выгодные контракты. У Московской области на этот счет тоже есть планы.
«Мы планируем достойно представить наше Подмосковье на этой гигантской международной ярмарке и прорубить дорогу для российских сыров на европейский рынок. Так что сейчас мы уже грузим наши машины, сыр отправляется в аэропорт, полетит представлять наше родное Подмосковье на этой престижной международной выставке», — поделился сыровар Олег Сирота.
«Зеленая неделя — 2020» пройдет в Берлине с 17 по 26 января. Помимо ярмарки, гостей будут ждать и другие сюрпризы — костюмированные шоу и парады.