Подмосковье угощает! Область накормит Берлин тоннами сыра на «Зеленой неделе»

17 января в Берлине начнется крупнейшая ярмарка «Зеленая неделя — 2020». Страны со всех уголков мира покажут свои достижения в сфере сельского хозяйства и поделятся ценным опытом. Участие в ярмарке примет и Московская область.

В этом году «Зеленая неделя» отмечает юбилей: ярмарка пройдет уже в 85 раз. На ней можно увидеть огромный ассортимент сельскохозяйственной продукции: это сыры, мясные изделия, вина, семена и даже оборудование для садоводства.

«Для нас подобного рода мероприятия позволяют еще раз рассказать о продукции Подмосковья, еще раз заявить о своих амбициях на присутствие на внешних рынках. И эти амбиции у нас небезосновательные», — рассказал «360» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Подмосковье в этом году нацелено на выставку более чем серьезно — уже заготовлено 2,5 тонны продукции для посетителей «Зеленой недели».

Источник фото: телеканал «360»

«Мы везем туда более 2,5 тонны продукции, примерно 500 килограммов сыра, поэтому, учитывая, что определенный европейский успех наши сыровары получили, рассчитываем на большое количество заинтересованных посетителей», — добавил Андрей Разин.

На «Зеленой неделе» можно не просто показать себя, но и заключить выгодные контракты. У Московской области на этот счет тоже есть планы.

«Мы планируем достойно представить наше Подмосковье на этой гигантской международной ярмарке и прорубить дорогу для российских сыров на европейский рынок. Так что сейчас мы уже грузим наши машины, сыр отправляется в аэропорт, полетит представлять наше родное Подмосковье на этой престижной международной выставке», — поделился сыровар Олег Сирота.

«Зеленая неделя — 2020» пройдет в Берлине с 17 по 26 января. Помимо ярмарки, гостей будут ждать и другие сюрпризы — костюмированные шоу и парады.