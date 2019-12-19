Сыры, колбасы и сладости. Фермеры Подмосковья примут участие в сельхозвыставке в Берлине

Grüne Woche — самая крупная выставка сельхозпродукции в Европе. На ней можно попробовать тысячи сортов сыра из разных стран мира. Среди этого разнообразия гости найдут и гурманские образцы из Подмосковья. Выставка пройдет в Берлине с 17 по 26 января.

Гостей будет ждать грандиозное шоу — участники в национальных костюмах, парады, животные-призеры и, конечно же, главная причина поехать на «Зеленую неделю» в Берлин — это сыр.

«Российский стенд всегда был скромный в уголочке, прошлом году даже был меньше украинского, что меня удивило. Но в этом году наша страна хочет наверстать упущенное. И мы, производители из московского региона, будем представлять наше Подмосковье, повезем туда сыры, колбаса туда поедет, наши сладости — в Подмосковье много делается», — сказал Олег Сирота, сыровар.

На выставку отправится целая делегация во главе с министром сельского хозяйства Московской области. Достижения представят более 10 сельхозпроизводителей Подмосковья. Из них самые узнаваемые — «Ступинская Нива», «Луховицкие овощи» и Истринская сыроварня.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы повезем туда „Истринский“ сыр большой выдержки, мы специально год назад еще сварили и отложили, чтобы по-настоящему удивить европейскую публику. Сыр сильно пахнет, на нем появилась такая красная корка, плесень, которая пахнет, как некоторые говорят, портянками! А Европе такие любят. Особенно в Германии. И я надеюсь, что именно этим сыром мы удивим притязательную европейскую публику и найдем место и в сердце, и в желудке немцев!» — сказал Олег Сирота, сыродел.

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Сыр годовалой выдержки с непростым ароматом хранится отдельно от других классических сортов. Журналистам «360» разрешили зайти подвальное хранилище. Там особые условия — температура и влажность. И это, пожалуй, самый взрослый сыр, который можно найти в погребе. Старше только «Путинский» — ему четыре года. Почти столько же, сколько и сыроварне.

Источник фото: телеканал «360»

Эксклюзивный президентский сыр единственный, кто останется в погребе, он ждет своего гостя. Остальные сорта поедут на выставку. На берлинский прилавок Grüne Woche попадут лучшие головки. Отберут их по резкости запаха и цвету корочки — самые главные показатели качества.

Источник фото: телеканал «360»

«Наша цель — прорубить окно в Европу. Наша задача, которая поставлена президентом, состоит в том, чтобы мы, фермеры, сельхозпроизводители экспортировали свою продукцию за рубеж, увеличили валютную выручку. Едем мы, едут другие сыровары из районов Подмосковья. Мы начнем с одного стенда, но уверен, что дойдем до такого стенда, который есть у региона Пармиджано Риджано из Италии», — сказал Олег Сирота, сыродел.

Международная агропромышленная выставка-ярмарка Grüne Woche — «Зеленая неделя — 2020» пройдет в Берлине с 17 по 26 января. В ней примут участие больше 1500 тысячи экспонентов из более чем 60 стран мира. Они представят свыше 100 тысяч наименований продуктов питания, сельскохозяйственных животных и аграрной техники. Россия планирует быть в числе лучших.