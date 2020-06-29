29 июня 2020, 18:55
Чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов проголосовал по поправкам к Конституции в Орехово-Зуеве
Чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов проголосовал по поправкам к Конституции России в Орехово-Зуевском округе. Специально для этого спортсмен построил свой тренировочный маршрут так, чтобы он проходил мимо его избирательного участка в культурно-досуговом центре «Дулевский».
«Такой крупный плебисцит проводился 25 лет назад. Это дает возможность людям просто хотя бы изучить закон, который мало кто читал, а только слышали о нем. Наш долг — проявить гражданскую позицию и участвовать в жизни нашей страны», — сказал Алексей Обыденнов.
Главное — осмысление этого процесса, это уже большое делоАлексей Обыденновчемпион мира по паравелоспорту
Основным днем голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации будет 1 июля. Этот день объявлен в стране выходным.
Уже более миллиона россиян проголосовали по поправкам к Конституции онлайн.