«Такой крупный плебисцит проводился 25 лет назад. Это дает возможность людям просто хотя бы изучить закон, который мало кто читал, а только слышали о нем. Наш долг — проявить гражданскую позицию и участвовать в жизни нашей страны», — сказал Алексей Обыденнов.

Главное — осмысление этого процесса, это уже большое дело Алексей Обыденнов чемпион мира по паравелоспорту

Основным днем голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации будет 1 июля. Этот день объявлен в стране выходным.

Уже более миллиона россиян проголосовали по поправкам к Конституции онлайн.