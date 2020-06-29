«Я исполнил свой долг гражданина». Джефф Монсон проголосовал по поправкам в Конституцию в Подмосковье

Знаменитый боец ММА, депутат муниципального совета депутатов Джефф Монсон проголосовал по поправкам в Конституцию России. Свой выбор в отношении изменений в главный закон страны он сделал в подмосковном Красногорске.

Я исполнил свой долг гражданина России. А тем, кто еще не сделал этого, скажу: всегда активно участвуйте в жизни своей страны Джефф Монсон.

Голосование по поправкам в Конституцию началось в России 25 июня. За прошедшие четыре дня за принятие изменений главного закона страны проголосовали 76% жителей. Об этом ранее сообщил ВЦИОМ, который провел опросы людей на 800 избирательных участках в 25 субъектах России.

По информации на 28 июня, в голосовании по поправкам в Конституцию поучаствовали более 163 тысяч человек. На вопрос ВЦИОМ о том, поддержали они изменения или нет, ответили 70,6% опрошенных. Остальные 29,4% отказались называть свой выбор.

По данным на 28 июня, в дистанционном голосовании поучаствовали уже более 80% граждан из всех зарегистрированных. Речь идет о жителях Москвы и Нижегородской области — только в этих двух регионах можно было сделать свой выбор в онлайн-режиме.

Основным днем голосования по поправкам в Конституцию России станет 1 июля. Этот день станет для россиян выходным — тем, кто продолжит работать, его оплатят в двойном размере.