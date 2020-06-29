Более миллиона человек проголосовали по поправкам в Конституцию онлайн

Об этом журналистам рассказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух. Его слова процитировало РИА «Новости».

По дистанционному электронному голосованию мы перевалили один миллион человек Илья Массух.

Официальный представитель штаба Александр Асафов уточнил, что по состоянию на 14:00 в Москве выдали более 886 тысяч бюллетеней. Ранее сообщалось, что с начала пятого дня голосования по поправкам в главный закон России уже проголосовали почти 1,5 миллиона москвичей.

По информации штаба, более 1 миллиона 12 тысяч жителей Москвы и Нижегородской области уже приняли участие в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию. Всего сделать свой выбор онлайн планируют 1 190 726 человек — именно столько россиян зарегистрировались для этого. Общая явка на голосование по изменению главного закона страны превысила 85%.

Голосование началось 25 июня и продлится до 1 июля. Поправки в Конституцию России вступят в силу только в том случае, если жители их поддержат. Ранее сообщалось, что за изменение главного закона страны отдали свои голоса 76% участников.