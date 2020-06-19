Чат-бот «Наша Конституция» появился в Telegram. Он проверит знания о главном законе страны

Роскомнадзор снял все ограничения на доступ к Telegram, которые действовали в России на протяжении двух лет. В связи с этим Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» решило поддержать мессенджер и запустило чат-бота «Наша Конституция».

Использование мессенджера «Telegram» в России теперь является законным, и мы презентовали нашего чат-бота — игру, в которой вы можете посоревноваться с другими пользователями в знании основного закона государства — нашей Конституции Игорь Брынцалов. секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России»

В игре на проверку знаний главного закона страны могут участвовать все. Игровой процесс простой: чтобы запустить его, нужно дать боту команда «начать». После этого он задаст пользователю 10 вопросов по Конституции — на размышления перед ответом по каждому из них дается всего 15 секунд. По итогам игры чат-бот покажет пользователю его результаты и сравнит их с баллами среди других игроков.

Сколько лет должно быть гражданину РФ, для того чтобы стать судьей? Кем принимаются Федеральные законы? Кто не входит в состав Правительства Российской Федерации? Знаете ответ? Тогда проверяйте себя и соревнуйтесь в знаниях по основам конституционного права в игровой форме, с помощью в чат-бота «Наша Конституция» — @konst_game_bot.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России начнется с 25 июня. Оно продлится семь дней — по 1 июля включительно.