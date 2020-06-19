Как проголосовать по поправкам в Конституцию: пошаговая видеоинструкция

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. «360» составил видеоинструкцию о том, когда и куда нужно обратиться, чтобы принять участие в голосовании.

Избирательные участки будут открыты с 25 по 1 июля. В первые шесть дней расписание нужно будет уточнить для каждого участка. В основной день все они будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Голосовать по Конституции необязательно по месту прописки. Для смены участка нужно подать заявление в избирательном участке, МФЦ или через портал Госуслуг. Заявление можно оформить до 14:00 21 июня.

Если по каким-то причинам человек не может прийти в участок, можно устроить голосование на дому. Достаточно позвонить в участковую комиссию или на горячую линию ЦИК. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн, предварительно оставив заявку.

Более подробно о голосовании по поправкам в Конституцию — в текстовой инструкции.