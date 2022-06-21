Частицу пламени Вечного огня доставили из Бреста в Главный храм ВС РФ

В Главный храм Вооруженных сил РФ в Одинцове доставили частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость — герой». Сегодня в Бресте факел со священным огнем зажег участник Великой Отечественной войны, белорус Валерий Касатонов.

Огонь Валерий Касатонов передал Герою РФ, старшему лейтенанту Антону Старостину. Он доставил частицу в Россию для проведения мемориальной акции «Свеча памяти».

«Глубоко символично, что частица Вечного огня от мемориального комплекса „Брестская крепость — герой“, важнейшего памятника тем, кто первыми встал на пути нацистских захватчиков, доставлена сегодня в Главный храм ВС РФ», — подчеркнул заместитель командующего РВСН, генерал-майор Андрей Коробов.

Частицу Вечного огня доставили из Бреста бортом военного ведомства в переносной газовой лампаде, она обеспечивает сохранность огня и его безопасную перевозку на борту воздушного судна.

Мемориальная акция «Свеча памяти» начнется 22 июня в 4 часа утра. От частицы доставленного Вечного огня зажгут 1418 памятных свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.