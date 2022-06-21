Патриотические акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти» пройдут в Подмосковье

Традиционные акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби, пройдут в Подмосковье в ночь с 21 на 22 июня. Жители области зажгут свечи в знак памяти о 27 миллионах погибших на Великой Отечественной войне.

Почтить память павших сможет любой желающий. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в эту ночь жители зажгут около 160 тысяч свечей.

Уверен, каждый житель найдет время, чтобы прийти к мемориалам и монументам, памятникам и вечному огню, чтобы зажечь свою свечу, отдать дань памяти нашим героям, вспомнить свою личную, семейную историю, связанную с теми героическими, но страшными событиями начала Великой Отечественной войны Игорь Брынцалов Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Московской областной Думы

Картины из свечей изобразят в 15 городских округах. Среди мест проведения города воинской славы Наро-Фоминск, Дмитров, Можайск и Волоколамск. Одна из акций пройдет на границе Красногорска и Одинцова. Там на двух берегах из четырех тысяч свечей нарисуют живые картины: советских солдат и журавлей, а через мост выложат «дорогу света».

Огонь свечей — как огонь памяти в каждом из нас. Он живой, подвижный. И он может очень больно обжечь того, кто попытается нас лишить нашей святой памяти Александр Коган Депутат Государственной Думы, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» по направлению агитационно-пропагандистской работы

В прошлом году в Наро-Фоминске активисты «Молодой Гвардии» установили рекорд страны и выложили картину из 22 тысяч свечей. По словам депутата Госдумы и первого заместителя секретаря Московского областного отделения «Единой России» Александра Когана, в ночь с 21 на 22 июня зажгут 10 тысяч свечей в Ступине, около двух тысяч — в Серпухове и Зендикове.