Виртуальную «Свечу памяти» в знак скорби о погибших смогут зажечь жители Подмосковья

В России пройдет акция «Свеча памяти». Она приурочена к дню начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. Присоединится к мероприятию могут и жители Подмосковья — оно проходит в онлайн-формате.

22 июня в России отмечают памятную дату — День памяти и скорби. Событие приурочено к дню начала Великой Отечественной войны в 1941 году. В этот день народы страны вспоминают своих соотечественников, которые стали жертвами войны и ценой своих жизней защитили Отечество. На территории всей страны приспускают государственные флаги, в учреждениях культуры, на ТВ и радио отменяют развлекательные программы.

Одним из ключевых тематических проектов этого дня является Всероссийская акция «Свеча памяти». Она проводится в онлайн-формате. Все неравнодушные граждане имеют возможность зайти на сайт «Деньпамяти.рф» и зажечь там виртуальную свечу.

При этом акция имеет и социально значимый эффект. Благотворительный фонд «Память поколений» выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей, и направит их на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам.