Подмосковье 27 марта 2023, 10:29 Часть дольщиков ЖК «Опалиха Парк» в Красногорске получат квартиры в соседнем жилом квартале ГК Гранель

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Регистрацию в Росреестре прошли первые 10 дольщиков жилого комплекса «Опалиха Парк» в Красногорске. Они подписали договоры уступки, по которым они получат квартиры в ЖК «Аникеевский» у села Николо-Урюпино. Их заключат еще несколько десятков человек.

Квартиры в соседнем доме выбрали дольщики корпусов № 2 и 5, возведение которых оказалось невозможным. Строительство дома в ЖК «Аникеевский» завершат в течение года. Также продолжается регистрация дольщиков корпуса № 1 — он готов на 85%.

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ЖК «Опалиха Парк» был представлен застройщиком в 2014 году, в него вложились около 400 дольщиков. Из запланированных домов наполовину достроили только один. Как рассказала глава Минжилполитики региона Инна Федотова, Подмосковье привлекло к работам инвестора, который возведет первый корпус до конца этого года.

«Участникам долевого строительства корпусов № 2 и 5 были предложены разные варианты получения жилья: предоставление квартир в достраиваемом корпусе либо в расположенном поблизости жилом комплексе „Аникеевский“, строительство которого также активно ведется», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. К переезду в первый из них уже готовятся 211 человек.

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