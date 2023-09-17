17 сентября 2023, 13:34
Стало известно о состоянии отравивших хлором в бассейне Сергиева Посада детей
Минздрав: состояние отравившихся хлором в Сергиевом Посаде удовлетворительное
Трех пострадавших от отравления парами хлора в бассейне одного из фитнес-клубов Сергиева Посада детей положили в больницу. В Минздраве Московской области сообщили, что им оказывают всю необходимую помощь.
«В результате происшествия в медучреждение, подведомственное Минздраву области, поступили три ребенка», — уточнили в ведомстве.
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Все дети прошли медицинское обследование. Врачи заключили, что состояние пациентов удовлетворительное.
В администрации Сергиева Посада уточнили, что мальчику 11 лет и двум девочкам семи лет диагностировали отравление парами хлора.
Утром 16 сентября во время занятий в бассейне трое детей почувствовали себя плохо. Им потребовалась госпитализация. Предварительно удалось установить, что пострадавшие подверглись токсическому действию паров хлора.
Подмосковная прокуратура начала проверку. Возможной причиной ЧП назвали сломанный насос. Из-за неисправности в бассейн поступила большая концентрация хлорсодержащего раствора.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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