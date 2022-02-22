«Брали, хватали и бежали». Бабушка из Донбасса рассказала, как приехала с внуками в Волоколамск

В Волоколамск на автобусах привезли беженцев из Донбасса, которые сегодня утром прибыли в Московскую область. Среди них бабушка, которая рассказала «360», что приехала с двумя внуками. Их уже накормили и готовят к заселению.

«Ну, пока покушали. Сюда привезли, сказали заходить, записаться. Убежал куда он, не знаю. Потом вещи нам взять надо. Во, Коля, расскажи», — подозвала она старшего внука.

Николай рассказал, что людей заселяют в разные корпуса, а они хотят, чтобы их заселили рядом с двумя другими семьями.

«Чтобы не теряться. Мы сейчас разберемся потихоньку. Чувствуем себя нормально. С дороги устали. Мы вообще не ожидали, что мы сюда приедем. Потому что нам сказали, что нас должны были отвезти в Ростовскую область. Потом в Таганроге объявили, что мы едем в Подмосковье. Только в час ночи мы сели в поезд и спустя двое суток приехали», — сообщил Николай.

Он добавил, что все лекарства у них есть. Волонтеры тоже всегда рядом. Все необходимое они с собой взяли. Бабушка подтвердила.

«Ну, необходимое, самое главное, теплое, потому что зима. Самое главное — вещи, пальто, обуться, переодеться, конечно. Документы обязательно. Брали, хватали и бежали», — сказала старушка.

Вместе с ними приехала знакомая из Горловки.

«А дочка осталась там. И старший внук служит, военный там он. И моего сына невестка тоже там. И дети, трое», — сообщила она.

Бабушка объяснила, что уехали не все, потому что не успели.

«Автобусы уходили быстро, люди набивались и уходили, уходили. А потом уже на третий день утром мы еле успели. Пять автобусов здоровых было. И поезд стоял в Горловке, забирали», — рассказала она.

Сегодня в Подмосковье прибыли более 900 беженцев из Донбасса. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева людей разместят на базах отдыха и в детских лагерях в Подольске, Зарайске, Волоколамске, Пушкино и Клину, где обеспечат всем необходимым. При желании жители Донбасса смогут трудоустроиться на местных предприятиях. В образовательных учреждениях примут детей. Воробьев сообщил, что при необходимости Подмосковье готово разместить у себя еще больше беженцев. Но вводить режим ЧС, в отличие от других регионов, не будут.