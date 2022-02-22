Воробьев: при необходимости Подмосковье готово разместить больше беженцев

Подмосковье приняло более 900 жителей Донбасса — первый поезд пришел 22 января. Если возникнет необходимость, регион готов разместить больше людей. Но пока информации о новых поездах нет. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «России 1»

«Что касается следующих поездов, мы пока не обладаем информацией. Если необходимость такая будет, мы, конечно, будем рады принять и разместить тех, кому нужна помощь», — отметил он.

Губернатор также рассказал, что область не будет вводить режим чрезвычайной ситуации, как это делают некоторые другие регионы. Необходимости в этом нет.

По словам Воробьева, среди приехавших людей 30 граждан России. Всех, кого размещают в Подмосковье, вносят в электронную базу. При необходимости людям помогут с трудоустройством, а детей после каникул будут отправлять в школы.

«Первое — это связь просят люди. Второе — это учеба детей. Их большинство. И некоторые даже спрашивают, возможно ли трудоустроиться. Все эти вопросы мы прорабатываем. У нас каникулы с 21-го числа. И со следующей недели в школах. Поэтому у нас есть время подумать, как уделить максимальное внимание», — сказал Воробьев.