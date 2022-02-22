Воробьев заявил об отсутствии планов вводить режим ЧС в Подмосковье из-за беженцев

Губернатор Андрей воробьев заявил, что в Московской области не планируют вводить режим ЧС. Об этом он сказал в эфире «России 24».

«Мы не собираемся вводить режим ЧС. У нас все планово, все службы работают, взаимодействие хорошее, мы не видим такой необходимости», — сказал Воробьев.

Волонтеры активно помогают беженцам. Губернатор сообщил, что сегодня было около 300 добровольцев.

«Для чего? Для того, чтобы вещи помочь перенести, все-таки детки же. Все, что связано с ответами на вопросы, сопровождение, кому-то медицинская помощь понадобилась там. Ничего страшного не было, но вместе с тем», — отметил он.

В подготовке мероприятий участвует Минсоцразвития, задействован Минздрав. Но основными вопросами размещения и дальнейшего пребывания людей в регионе занимаются главы городских округов.

«Самое главное — главы, они отвечают как никто за то, чтобы в местах размещения — Клин, Зарайск, Коломна, другие территории, Волоколамск — все было организовано на должном уровне», — заявил Воробьев.

Некоторые дети из Донбасса уже не один раз бывали в Подмосковье.

«У нас большое количество детей отдыхали летом, много лет подряд, некоторые из них знают уже наши места и, в общем-то, понимали, куда едут», — отметил губернатор.

Данные всех прибывших в Подмосковье беженцев сразу же занесли в электронную базу. Все оставшиеся вопросы, не только с документами, решат позднее, сейчас людям нужно набраться сил.

«Сейчас никаких документов не нужно. Сейчас нужно отдохнуть. Приехать и отдохнуть с дороги, а затем мы будем собирать и разговаривать с жителями Донбасса, Луганска, какие еще дополнительные просьбы у них будут, будем реализовывать», — сказал Воробьев.

Хотя люди устали после поезда, от них было очень много благодарностей за оказанную помощь. Сейчас многих из них волнуют вопросы работы и учебы.

«Первое — это связь просят люди. Второе — это учеба детей. Их большинство. И некоторые даже спрашивают, возможно ли трудоустроиться. Все эти вопросы мы прорабатываем. У нас каникулы с 21-го числа. И со следующей недели в школах. Поэтому у нас есть время подумать, как уделить максимальное внимание», — указал глава Подмосковья.

Почти 1000 человек, среди которых около половины — дети, сегодня прибыли на поезде из Донбасса в Подмосковье. Их встречали главы городских округов, где по поручению губернатора подготовили места для размещения. На автобусах «Мострансавто» людей доставят в детские лагеря и санатории в Клину, Зарайске, Подольске, Пушкинском и Волоколамском городских округах.