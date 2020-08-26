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    26 августа 2020, 19:39

    Бота «Диктант Победы» запустили в Подмосковье

    Он поможет узнать ваш уровень знаний о Великой Отечественной войне и подготовиться к диктанту

    Анастасия Максимовских , Юлия Уткина

    Всероссийский «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны состоится 3 сентября. В связи с этим событием в работу запустили чат-бота в Telegram «Диктант Победы» Подмосковье». С этой инициативой выступило Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия».
    Бота «Диктант Победы» запустили в Подмосковье | Изображение 1

    «Диктант — хороший повод проверить свои знания в области истории Великой Отечественной войны. Мы запустили бота в Telegram, чтобы у желающих принять участие в просветительско-патриотической акции была возможность предварительно оценить свой уровень эрудированности», — прокомментировал секретарь московского областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

    Бот проверит ваши знания о Великой Отечественной войне. Игровой процесс простой: первый шаг в игре — команда «начать» чат-боту. Далее участнику будут заданы 10 вопросов, на каждый ответ дается 25 секунд. По итогам игры вам покажут ваши результаты и сравнят с результатом среди других игроков.

    В этом году формат тестового испытания в самом диктанте изменен — вместо 20 вопросов будет 25: из них 20 по общефедеральной тематике и 5 будут связаны с территориальной спецификой, что для Подмосковья, на территории которого произошла одна из самых масштабных битв Великой Отечественной войны, особенно актуально.

    Подготовиться к диктанту также можно при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта. В них содержатся вопросы, подготовленные совместно с экспертами из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

    «Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Зарегистрироваться для участия в акции и выбрать удобную площадку можно на официальном сайте проекта и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Важная информация для выпускников — по согласованию с Минпросвещения России высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.

    Новости SMI.FM