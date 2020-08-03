«Дань уважения нашим героям»: жителей Подмосковья призвали написать «Диктант Победы»

Всероссийский диктант организуют в формате тестирования. Его проведут для повышения исторической грамотности и посвятят событиям Великой Отечественной войны.

Это еще один повод каждому из нас осознать, насколько сложным было то время, насколько неоценимым, невероятным был подвиг наших предков. Участие в диктанте — дань уважения нашим героям Игорь Брынцалов.

По его словам, в области подготовили более тысячи площадок. Например, написать диктант удастся в мультимедийном музее Рузы, посвященном подвигу Зои Космодемьянской.

«Приглашаю всех присоединиться, это действительно важно», — добавил Брынцалов.

Акция должна была состояться еще в апреле, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса. Диктант планируют провести во всех населенных пунктах с численностью более пяти тысяч человек. Ориентировочное количество площадок на территории России и за рубежом — около 7,5 тысячи.

А впервые акция прошла в мае прошлого года. Она состоялась во всех 85 регионах страны, а также в 23 иностранных государствах.

Зарегистрировать участие можно на сайте диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Там же удастся получить электронный диплом.

По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.