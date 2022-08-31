Школы Московской области готовятся вновь открыть двери в новом учебном году. Накануне 1 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал учителей с пониманием относиться к талантам детей и идти им навстречу для достижения целей.

«Ребята, которые профессионально занимаются футболом, хоккеем, гимнастикой, по пять часов в день тренируются. И их не должны, на наш взгляд, в школе как-то притеснять. Их должны поддерживать, понимая, что они выбрали вот такой путь», — отметил Воробьев.

Губернатор Московской области обратил внимание, что школы региона продолжают улучшать, а вместе с помещениями преображаются и территории. Их стараются делать функциональными, чтобы ученики могли посвящать время своим увлечениям.

«Школьные стадионы должны соответствовать стандартам. Поэтому, делая капитальный ремонт школ, мы видим очевидный запрос на современный школьный двор. Современный — это значит и со стадионом, и с воркаутом. С возможностью родителям и ученикам иметь какие-то общие соревнования, интересы, повестку», — сказал Андрей Воробьев.

Чтобы ученики могли проводить свободное время на территории школы, учреждения работают целый день. Глава Подмосковья напомнил о программе профессиональных секций, которые в том числе направлены на поиск подхода к детям.

«У кого-то это творчество, у кого-то спорт. И здесь тоже задача — найти особый подход к тем, кто увлечен или скрипкой, или футбольным мячом. И в этом взаимопонимании, в этом понимании таланта человека очень большой смысл, на мой взгляд», — подчеркнул он.

Андрей Воробьев заявил, что важно давать ученикам возможность развиваться, для чего необходимо строить диалог между родителями, педагогами и детьми.

«Потому что это настройка, это адаптация ребенка. И атмосфера в школе, в коллективе имеет очень заметное значение», — сказал губернатор Московской области.

Ранее Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность школ к 1 сентября. Накануне Дня знаний их обойдут со служебными собаками, а ночью будут охранять от вандалов.