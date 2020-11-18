Большой гостиничный комплекс построят в Мытищах

Инвестиции в создание гостиничного комплекса составляют более 520 миллионов рублей, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый комплекс разместится на площади около 14 тысяч квадратных метров, здания в комплексе будут 15-этажными, а площадь номерного фонда составит 8 тысяч квадратных метров. Также проектом предусмотрено строительство объектов инженерно-технического назначения (очистные сооружения, водозаборный узел, магистральный газ, трансформаторная подстанция, благоустройство территории) и транспортной инфраструктуры.

«Реализация проекта рассчитана на 10 лет. В результате ООО „Т-Отель“ выплатит более 280 млн рублей в консолидированный бюджет Московской области. Но что самое значимое — будут улучшены условия номерного фонда для размещения туристов в Подмосковье», — отметила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Сейчас ООО «Т-Отель» ожидает выпуска распоряжения губернатора Московской области, чтобы заключить договор аренды на земельный участок с администрацией городского округа Мытищи.

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о пятилетней программе развития газификации в Московской области.