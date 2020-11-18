В 10 тысяч домов Подмосковья придет газ: программу на 5 лет подписал Андрей Воробьев

Сотрудничество подмосковного правительства и ПАО «Газпром» уже позволило создать условия для подключения 1765 домов. В рамках подписанной программы до 2025 года голубое топливо придет более чем в 10 тысяч домов в 159 населенных пунктов региона.

Также благодаря соглашению увеличатся мощности ряда индустриальных парков и особых экономических зон. Это возможности для бизнеса расширить производства и в дальнейшем создать дополнительные рабочие места для жителей.

Газификация для нас — это возможность сделать жизнь людей комфортнее вне зависимости от того, где человек живет — в большом городе или маленькой деревне. А также упростить работу бизнеса, привлечь новых инвесторов и обеспечить предприятия инфраструктурой, которая им нужна для расширения производства Андрей Воробьев губернатор Московской области.

«Газпром» и Московская область ведут системную работу по газификации. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 99,6%.

«99,6% — это один из самых высоких показателей в стране. Здесь я хотел бы отметить вклад администрации Московской области и вас лично в ту работу, которую мы с вами ведем в течение последних лет. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что нам нужно выходить на стопроцентно технически возможную сетевую газификацию Московской области. В предстоящие годы, конечно же, будем финансировать наши следующие проекты по сценарию „максимальный“», — сказал Алексей Миллер.

Ранее сообщалось, что село Малахово Раменского округа подключили к газу. Это уже 33-й участок в Подмосковье, который газифицировали с начала года.