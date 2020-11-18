Путин поддержит проект из Солнечногорска. Он поможет переводить шрифт для слепых в текст

Программа, переводящая шрифт Брайля в буквенный текст, могла бы буквально стереть грань в общении между слабовидящими и зрячими людьми. И такая программа уже существует — ее создал IT-специалист из Солнечногорска Илья Оводов. Новинку разработчик представил главе государства на форуме «Сильные идеи для нового времени». Владимир Путин обещал проект поддержать.

Источник фото: телеканал «360»

«Если на современной креативной основе, с использованием современных технологий вы додумались до того, как ее усовершенствовать, это, конечно, очень здорово. Мы всячески этому поможем. Постараемся вас поддержать настолько, насколько это возможно. Надеюсь, эта помощь будет эффективная и действенная», — сказал президент России Владимир Путин.

В планах у российских властей — оказать грантовую и информационную помощь автору проекта. Поддержали программиста и крупные компании. «Яндекс» содействует доработке программы, а «МегаФон» выделил на развитие сервиса 400 тысяч рублей. Разработчику теперь важно, чтобы о его новинке узнало как можно больше людей, причем из достоверных источников.

Источник фото: телеканал «360»

«Полезной была бы информация, поступившая по официальным каналам, о том, что такая штука есть и можно попробовать ей пользоваться. Это всегда немножко по-другому воспринимается, чем спам, пришедший непонятно от каких людей по электронной почте», — поделился разработчик программы Илья Оводов.

Источник фото: телеканал «360»

Программу Илья Оводов назвал в честь своей незрячей дочери — «Ангелина ридер». Вместе с папой ребенок стал ее первым пользователем. Заходят на этот сервис пока около 200 человек. По словам экспертов, это первая разработка в России по переводу языка незрячих с помощью фото — еще и бесплатная.

Источник фото: телеканал «360»

В планах у автора улучшить работу сайта и на его основе создать мобильное приложение. Каждый сможет скачать его на смартфон, чтобы общение без барьеров стало еще доступнее.