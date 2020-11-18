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    18 ноября 2020, 17:31

    Путин поддержит проект из Солнечногорска. Он поможет переводить шрифт для слепых в текст

    Анастасия Максимовских, Елена Любимова

    Программа, переводящая шрифт Брайля в буквенный текст, могла бы буквально стереть грань в общении между слабовидящими и зрячими людьми. И такая программа уже существует — ее создал IT-специалист из Солнечногорска Илья Оводов. Новинку разработчик представил главе государства на форуме «Сильные идеи для нового времени». Владимир Путин обещал проект поддержать.
    Путин поддержит проект из Солнечногорска. Он поможет переводить шрифт для слепых в текст | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Если на современной креативной основе, с использованием современных технологий вы додумались до того, как ее усовершенствовать, это, конечно, очень здорово. Мы всячески этому поможем. Постараемся вас поддержать настолько, насколько это возможно. Надеюсь, эта помощь будет эффективная и действенная», — сказал президент России Владимир Путин.

    Путин поддержит проект из Солнечногорска. Он поможет переводить шрифт для слепых в текст | Изображение 2

    В планах у российских властей — оказать грантовую и информационную помощь автору проекта. Поддержали программиста и крупные компании. «Яндекс» содействует доработке программы, а «МегаФон» выделил на развитие сервиса 400 тысяч рублей. Разработчику теперь важно, чтобы о его новинке узнало как можно больше людей, причем из достоверных источников.

    Путин поддержит проект из Солнечногорска. Он поможет переводить шрифт для слепых в текст | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Полезной была бы информация, поступившая по официальным каналам, о том, что такая штука есть и можно попробовать ей пользоваться. Это всегда немножко по-другому воспринимается, чем спам, пришедший непонятно от каких людей по электронной почте», — поделился разработчик программы Илья Оводов.

    Путин поддержит проект из Солнечногорска. Он поможет переводить шрифт для слепых в текст | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Программу Илья Оводов назвал в честь своей незрячей дочери — «Ангелина ридер». Вместе с папой ребенок стал ее первым пользователем. Заходят на этот сервис пока около 200 человек. По словам экспертов, это первая разработка в России по переводу языка незрячих с помощью фото — еще и бесплатная.

    Путин поддержит проект из Солнечногорска. Он поможет переводить шрифт для слепых в текст | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    В планах у автора улучшить работу сайта и на его основе создать мобильное приложение. Каждый сможет скачать его на смартфон, чтобы общение без барьеров стало еще доступнее.