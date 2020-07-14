«Большое обновление». Парк «Сказочный» благоустроят в Красногорске за 2020 год

История парка началась в 1936 году. Тогда там появился детский городок «Сказочный», обустроенный сотрудниками завода № 69 имени Ленина. Позднее парковую зону благоустраивали.

В этом году ее ждет масштабное преображение. Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Установим здесь новую парковую мебель — скамейки, декоративные лавки, урны. Будут установлены детская, спортивная площадки, шахматные и теннисные столы. Еще сделаем красивый фонтан Михаил Хайкин.

Парк «Сказочный» находится в окружении вековых сосен. Вблизи нет проезжей части, а само место тихое. И это центральная часть Красногорского округа.

Здесь приведут в порядок хозяйственный блок, сделают обшивку подсобных зданий, ограждения, установят навес для мастерской.

В этом году парк ждет большое обновление Михаил Хайкин.

В парке организовывают театральные представления, фестивали, мастер-классы, игры и конкурсы. Они собирают гостей рядом с летней эстрадой.

Три года назад там открыли первый в Подмосковье «Норвежский веревочный парк». Подготовили объекты, доступные гостям всех возрастов и уровней физической подготовки. Здесь удастся найти трассы для детей, всей семьи или экстремальные варианты.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе проводят программу «Парки Подмосковья». Таких пространств в этом году 14. Например, это парки в Красногорске, Домодедове, Павловском Посаде, Истре, Люберцах и других округах. Все работы планируют завершить к сентябрю.

Хайкин подчеркнул, что, несмотря на пандемию, в Подмосковье преобразятся 46 общественных пространств до конца этого года.