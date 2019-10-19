Большая детская площадка появилась в Красногорске. На открытии побывали более тысячи жителей

Игровой комплекс в детском городке «Сказочный» открылся в Красногорске по программе губернатора. В торжественной церемонии открытия приняли участие больше тысячи человек. Красную ленту вместе юными красногорцами разрезали глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина и директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

«Самая большая в округе и одна из крупнейших в Подмосковье площадка сегодня открылась здесь, в „Сказочном“, на радость детей и взрослых. Больше трех тысяч человек за весь день протестировали новый игровой комплекс, при этом главные эксперты сегодня — это наши дети», — отметила Эльмира Хаймурзина.

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Детская плошадка в «Сказочном» — одна из 11 самых крупных в регионе, построенных в этом году по программе губернатора Московской области. Площадь игровой зоны составляет почти 1,5 тысячи квадратных метров. Проект площадки обсуждался вместе с жителями в мае этого года, а юные жители округа даже нарисовали эскизы будущего облика нового игрового комплекса. Так, по желанию красногорцев, на детской площадке установили батут, скалодром, несколько разновидностей качелей, большую горку, спортивный комплекс и многое другое. Концепцию, подготовленная дизайнерами, назвали «Путешествие», она включает три игровые зоны — «Остров», «Джунгли» и «Космос».

«Радует разнообразие и то, что на новой площадке пространство зонировано для детей всех возрастов, наши дети просто в восторге», — поделилась впечатлениями жительница Красногорска Анастасия Беспалова.

В 2019 году по программе губернатора в г.о. Красногорск обустроено восемь больших детских площадок. 18 октября первая площадка открылась в д. Путилково, работы по остальным адресам находятся в завершающей стадии.