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    06 октября 2020, 11:40

    «Большие ресурсы на своевременную помощь». Власти Подмосковья призвали жителей не забывать про маски

    Анастасия Калинина, Анастасия Аброськина

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас регион работает над оказанием своевременной помощи всем пациентам. Он также призвал горожан не забывать надевать маски в общественном транспорте и магазинах.
    «Большие ресурсы на своевременную помощь». Власти Подмосковья призвали жителей не забывать про маски

    «Большие ресурсы регион направляет на то, чтобы каждый пациент получил максимально своевременную помощь», — отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

    Губернатор также обратился к жителям Подмосковья с просьбой посещать общественные места, в том числе транспорт, в масках. Глава региона отметил, что это «просто необходимость».

    Я хотел бы еще раз обратиться ко всем, кто ездит в общественном транспорте, ходит в торговые центры: пожалуйста, берегите себя. Пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности

    Андрей Воробьев.

    Губернатор напомнил, что некоторые страны уходят на карантин. Задача всех жителей и предприятий региона сейчас — соблюдать стандарты безопасности, чтобы пройти этот период.

    «Промышленность, переработка сегодня работают с соблюдением всех стандартов. Как только нарушается стандарт, как только начинаешь наплевательски относиться к мерам безопасности, сразу получаешь, соответственно, негативный результат», — заметил Воробьев.

    Накануне Андрей Воробьев поручил проверить резервы здравоохранения из-за коронавируса. В частности, достаточно ли машин скорой помощи действует в области в период роста количества заболевших.

    Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала о состоянии коечного фонда в регионе. Она также сообщила, что больше всего случаев заражения коронавирусом наблюдается в Красногорске, Коломне, Королеве, Одинцове и Сергиевом Посаде.

    Новости SMI.FM