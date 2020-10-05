В Подмосковье начали перепрофилировать места в больницах для пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала о состоянии коечного фонда в регионе. Сегодня местные власти провели оперативное совещание по ситуации с коронавирусом.

«Мы начали работу по перепрофилированию коечного фонда. И сегодня уже коек для лечения коронавируса у нас 7121. Напомню, что на пике их было 15 тысяч, а в августе было менее четырех тысяч», — сообщила Светлана Стригункова.

По словам Светланы Стригунковой, больше всего случаев заражения коронавирусом наблюдается в Красногорске, Коломне, Королеве, Одинцове и Сергиевом Посаде.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил проверить, достаточно ли машин скорой помощи действует в регионе в период распространения коронавирусной инфекции. По словам губернатора, главный параметр в нынешней ситуации — это мобильность, которая позволит быстро оказать помощь нуждающимся.

На сегодняшний день в регионе количество заразившихся коронавирусом достигло 75 тысяч человек. За сутки в Подмосковье выявили 339 заболевших COVID-19. Такие цифры свидетельствуют о быстро прогрессирующей динамике распространения болезни.