В Подмосковье начали перепрофилировать места в больницах для пациентов с COVID-19
«Мы начали работу по перепрофилированию коечного фонда. И сегодня уже коек для лечения коронавируса у нас 7121. Напомню, что на пике их было 15 тысяч, а в августе было менее четырех тысяч», — сообщила Светлана Стригункова.
По словам Светланы Стригунковой, больше всего случаев заражения коронавирусом наблюдается в Красногорске, Коломне, Королеве, Одинцове и Сергиевом Посаде.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил проверить, достаточно ли машин скорой помощи действует в регионе в период распространения коронавирусной инфекции. По словам губернатора, главный параметр в нынешней ситуации — это мобильность, которая позволит быстро оказать помощь нуждающимся.
На сегодняшний день в регионе количество заразившихся коронавирусом достигло 75 тысяч человек. За сутки в Подмосковье выявили 339 заболевших COVID-19. Такие цифры свидетельствуют о быстро прогрессирующей динамике распространения болезни.