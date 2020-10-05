Главам муниципалитетов Подмосковья поручили проверить резервы здравоохранения из-за коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проверить, достаточно ли машин скорой помощи действует в регионе в период распространения коронавирусной инфекции. По словам главы региона, ключевой параметр в нынешней ситуации — мобильность, которая позволит быстро оказать помощь.

«Убедитесь в достаточном количестве здравоохранения, в необходимом достаточном количестве машин. Эта мобильность позволяет нам на первом, самом низком уровне оказать внимание и заботу человеку. На прошлой неделе мы провели работу, нашли дополнительные машины. В такие моменты очень важно позаботиться о тех, кто почувствовал симптомы, и как можно скорее выявить проблему», — заявил Воробьев, давая поручения главам муниципалитетов.

Губернатор также добавил, что нельзя игнорировать эту тему и обходить ее стороной. Ограничения, связанные с пандемией, никому не нравятся, но нужно быть готовыми к ним.

У нас идет большая, серьезная работа, основанная на опыте, который мы пережили весной. И каждый глава должен ответственно относиться к этому Андрей Воробьев.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова доложила губернатору, что на сегодняшний день в регионе количество заразившихся коронавирусом достигло 75 тысяч человек.

«Динамика по количеству: если на пике первой волны, 10 мая, мы в день выявляли 1133 случая, то к 10 августа оно снизилось до 153», — сказала Стригункова.

За последние сутки в регионе выявили 339 заболевших COVID-19. Такие цифры говорят о быстро прогрессирующей динамике распространения болезни.

По словам Светланы Стригунковой, за сентябрь больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в пяти округах Подмосковья: Красногорске, Коломне, Королеве, Одинцово и Сергиевом Посаде. При этом в пятерку округов, где людей чаще всего госпитализируют с пневмонией и COVID-19, вошли Одинцово, Сергиев Посад, Химки, Королев и Балашиха.

«80% заболевших, которые были госпитализированы в наши стационары, считают, что они заразились коронавирусом либо в общественном транспорте, либо в магазинах», — добавила министр здравоохранения региона.

Стригункова также пояснила, что часто пациенты, которые обращаются в стационар, потом не приходят в поликлиники. Она обратилась к главам округов с просьбой расширить информационную кампанию. Нужно донести до людей, что если самочувствие ухудшилось, то лучше не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом.

«Вызовы скорой помощи выросли с 6,5 тысячи до 8 тысяч. Вызовы неотложной помощи увеличились с тысячи до 1,5 тысячи», — добавила Стригункова.

Глава областного Минздрава также пояснила, что с этой недели начнется вывод коммерческих машин для развоза врачей для забора мазков. На рейсы выйдут 233 автомобиля. Стригункова обратила внимание глав муниципальных образований на важность соблюдения масочного режима и контроля выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора.