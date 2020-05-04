Больше 540 пациентов с коронавирусом выздоровели в Подмосковье

В Московской области с начала эпидемии вылечили 542 пациента с коронавирусом. За последние сутки отрицательные тесты получили 16 больных.

«Еще 16 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 542 человека», — объявили в подмосковном оперативном штабе.

За последние сутки в Подмосковье выявили 803 случая коронавируса, так что общее число зараженных теперь превышает 14 тысяч человек. С начала эпидемии в Московской области скончались 111 пациентов с COVID-19.

По информации Роспотребнадзора, в Подмосковье сделали 187 248 тестов на коронавирус с января.

Для борьбы с распространением коронавируса в Московской области действует режим изоляции. Выходить из дома можно только по уважительной причине, а для поездок на любом транспорте нужно оформить цифровой пропуск. С 12 мая в регионе начнет действовать масочный режим, который предусматривает обязательную защиту нижней части лица. За отсутствие масок будут штрафовать.