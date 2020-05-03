Наличие масок в магазинах Подмосковье будут проверять ежедневно

Защитные маски можно будет купить в Подмосковье не только в аптеках, но и в сетевых магазинах. Они уже появились в продаже в большинстве из них. Торговые точки будут ежедневно проверяться, чтобы маски оставались в каждой из них.

«Я был уже в Химках, Красногорске, Волоколамске, посетил более 20 магазинов. В подавляющем большинстве из них маски присутствуют. Ряд магазинов предлагает альтернативу — человек может сам сделать маску, чтобы не покупать, если у него нет возможности», — рассказал министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что в некоторых магазинах масок пока нет, однако руководители заверили, что к 12 мая ситуация изменится. В ассортименте супермаркетов будут как одноразовые, так и многоразовые маски. Продавать их будут без наценки.

«Мы будем четко следить за тем, как обстоят дела с наличием масок, проводить ежедневный мониторинг», — подчеркнул Андрей Разин.

Директора магазинов настроены выполнять поручение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева решительно. На входе с 12 мая выставят охрану. Людей с открытым лицом просто не будут пускать внутрь.

С 12 мая власти Московской области введут в регионе масочный режим. 14 подмосковных предприятий препрофилировали в производство для пошива этих средств защиты. Работа идет в три смены, поэтому масок хватит всем.