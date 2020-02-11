В Московской области закупили 54 машины для доставки пожилых жителей сельской местности в поликлиники. Услугой уже можно воспользоваться, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Для каждой машины сформировали специальные мобильные бригады. В них входят социальные работники и врачи скорой помощи.

«В рамках реализации национального проекта „Демография“ и регионального проекта „Старшее поколение“ в Подмосковье приобрели 54 машины для доставки пожилых жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в поликлиники для проведения скрининга начиная с 1 января 2020 года», — сказала Фаевская.

Кстати, часть машин оборудовали специальными подъемниками для транспортировки маломобильных граждан. А если понадобится, автомобили оснастят костылями и носилками.

Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявление в поликлинике по месту жительства. Затем с каждым желающим свяжутся специалисты.