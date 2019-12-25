Бригады помощи пенсионерам Подмосковья признали лучшими в стране
Организатор премии — Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Проект бригад помощи победил в номинации «Серебряный возраст» в категории «Старшее поколение». Награду получила первый зампред правительства Подмосковья Ольга Забралова.
«В нашей области в рамках национального проекта „Демография“ закуплено 54 автомобиля, которые уже с начала следующего года будут доставлять пожилых жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в поликлиники для проведения диспансеризации и скрининга», — рассказала она.
Кстати, часть машин социальной помощи оборудована специальными подъемниками для транспортировки маломобильных граждан. А при необходимости автомобили оснащают костылями и креслами-каталками.
Ольга Забралова добавила, что уже сформированы специальные мобильные бригады, в которые вошли социальные и медицинские работники. Они могут оказать консультации по льготам и мерам поддержки, помогут написать заявление на получение соцуслуг.
Охватят мобильные социальные бригады помощи почти 250 тысяч жителей региона.