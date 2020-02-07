Один день со скорой. Люберецкие врачи показали, как спасают жизни

Как работает скорая помощь? Сколько времени проходит от вызова до приезда врачей? Какое оборудование есть в машине? Ответила на вопросы и показала свою работу бригада скорой помощи №17 из Люберец.

Источник фото: телеканал «360»

В диспетчерский пункт приходят все сообщения Службы-112. Автоматически они фиксируются в базе. Вызовы делятся на экстренные и неотложные.

«В экстренной форме — это те вызовы, при которых есть непосредственная угроза жизни, на которые мы доезжаем за 20 минут», — пояснил Алексей Сульгин, заведующий Люберецкой подстанцией скорой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

Алексей руководит станцией скорой помощи в Люберцах. Перед началом смены, рассказал заведующий, проводится обязательная проверка оборудования. Ведь на счету порой каждая секунда. Поэтому станция работает как часовой механизм.

«По сути, этот автомобиль — это реанимация на колесах. Можно подключить пациента к искусственной вентиляции легких и довезти до больницы», — отметил Алексей Сульгин.

От вызова до выезда со станции проходит не больше минуты. Информации порой дают минимум. В этот раз — женщина 65 лет, приступ астмы.

Источник фото: телеканал «360»

Вызову присвоена категория экстренного. И машина с медиками сразу реагирует и отправляется в дорогу. За годы работы они готовы к любому повороту. Медики — в переносном смысле. Водитель — в прямом. На дорогах пробки. Михаил легко лавирует среди потока машин. Время — это его ответственность.

«Когда люди опознают, они начинают пропускать, понимают, что бывают и дети в очень сложном состоянии», — уточнил Михаил Петров, водитель.

Меньше чем за пять минут пролетели полгорода. Врач скорой помощи Наталья Уральская вместе с фельдшером Дмитрием Новиковым спешат к подъезду. В руках фельдшера большой оранжевый чемодан. 15 килограммов. На все случаи жизни.

Источник фото: телеканал «360»

«Там медикаменты, тонометр, тахометр — все, что может понадобиться на вызове», — объяснил Дмитрий Новиков, фельдшер скорой помощи.

Приехав к пациенту, врач сразу приступает к осмотру. В этот раз все обошлось — угрозы для жизни нет, приступ астмы удалось купировать небулайзером.

Источник фото: телеканал «360»

Но бригаде сразу прилетел следующий вызов. Диспетчер сказал, что ситуация стабильная. Значит, категория неотложной помощи. В этом случае скорая приедет как можно быстрее, но не позднее, чем через два часа после вызова.

Правда, такое нечасто бывает. Наталья говорит, что за годы ее работы даже без угрозы жизни они приезжают максимум в течение часа. А она в скорой почти 15 лет.

Источник фото: телеканал «360»

Так врачи работают 24 часа в режиме нон-стоп. У них есть всего два перерыва по 20 минут. Потом пару дней на отдых, чтобы снова заступить на дежурство и спасать жизни.