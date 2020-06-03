В Подмосковье стартовал сезон фонтанов. Их включили в 54 округах, предварительно проверив каждый. В области насчитывается 222 таких объекта.

Из них 208 запустили. Остальные 14 фонтанов реконструируют. Об этом сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Мы по традиции одновременно запустили фонтаны по всему Подмосковью. Все они прошли необходимую подготовку Михаил Хайкин.

За каждым из фонтанов внимательно наблюдают специалисты. При необходимости они проводят текущий ремонт, меняют или чистят элементы, регулируют высоту и наклон струй. А в теплое время регулярно проводят очистку от грязи и мусора.

Сейчас в области активно возобновляют благоустройство. Также озеленяют парки, площади, улицы.

Губернатор уже проверил, как преобразилась набережная реки Серебрянки в Пушкино. В Зарайске, например, озеленили парк «Беспятовская роща». В округе провели масштабную программу благоустройства.

Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по качеству работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».