Больше 200 фонтанов запустили в Подмосковье. Еще 14 — на стадии реконструкции
Из них 208 запустили. Остальные 14 фонтанов реконструируют. Об этом сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Мы по традиции одновременно запустили фонтаны по всему Подмосковью. Все они прошли необходимую подготовкуМихаил Хайкин.
За каждым из фонтанов внимательно наблюдают специалисты. При необходимости они проводят текущий ремонт, меняют или чистят элементы, регулируют высоту и наклон струй. А в теплое время регулярно проводят очистку от грязи и мусора.
Сейчас в области активно возобновляют благоустройство. Также озеленяют парки, площади, улицы.
Губернатор уже проверил, как преобразилась набережная реки Серебрянки в Пушкино. В Зарайске, например, озеленили парк «Беспятовская роща». В округе провели масштабную программу благоустройства.
Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по качеству работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».